Москва29 июлВести.Мирный житель Орловской области серьезно пострадал после атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Российские военнослужащие ночью 29 июля в черте региона уничтожили 3 украинских БПЛА.
В одном из муниципалитетов региона повреждения получили инфраструктурные объекты и многоквартирный дом. Один человек серьезно пострадал – за его жизнь сейчас борются врачиговорится в посте, опубликованном на странице Клычкова во "Вконтакте"
Иные подробности не приводятся.