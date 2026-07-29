Москва29 июл Вести.Мирный житель Орловской области серьезно пострадал после атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Российские военнослужащие ночью 29 июля в черте региона уничтожили 3 украинских БПЛА.

В одном из муниципалитетов региона повреждения получили инфраструктурные объекты и многоквартирный дом. Один человек серьезно пострадал – за его жизнь сейчас борются врачи