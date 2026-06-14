Мирный житель погиб при ударе БПЛА по жилому дому в Орловской области

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Орловской области, погиб человек Мирный житель погиб при ударе БПЛА по жилому дому в Орловской области

Москва14 июн Вести.В Орловской области в результате удара украинского беспилотника по жилому дому погиб мирный житель. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в MAX.

Также девять человек пострадали, уточнил он.

Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь говорится в сообщении Клычкова

Губернатор уточнил, что жильцов пострадавших квартир разместили в гостиницах. Последствия атаки ликвидируют.