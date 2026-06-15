При ударе дронов ВСУ по Орлу 14 июня повреждены почти 100 квартир и 40 машин

При ударе украинских БПЛА по Орлу 14 июня повреждены почти 100 квартир и 40 авто При ударе дронов ВСУ по Орлу 14 июня повреждены почти 100 квартир и 40 машин

Москва15 июн Вести.В результате удара украинских беспилотников по жилому дому в Орле 14 июня повреждены почти 100 квартир и 40 машин. Об этом сообщило правительство Орловской области со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Клычкова.

Всего при ударе по многоквартирному дому в Северном районе пострадали почти 100 квартир и 40 машин. Жители пострадавшего дома были оперативно доставлены в ПВР, обеспечены питанием и всем необходимым говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

Клычков поручил завершить восстановительные работы дома, а также отметил, что всем пострадавшим выплатят компенсации.

Украинские боевики нанесли удар по жилому дому ночью 14 июня с применением БПЛА, начиненного поражающими элементами. В результате вражеской агрессии 1 мирный житель погиб, еще 9 пострадали.