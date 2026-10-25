Москва25 октВести.Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата. Семье будет оказана вся необходимая помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
25 октября в Липецкой области уже дважды вводилась ракетная опасность. Удар был нанесен по промышленной зоне Ельца. Сообщалось о пострадавшей женщине-фельдшере.
Иная информация уточняется.