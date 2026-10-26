Москва26 октВести.После ракетного удара по Ельцу в стационаре остается один человек. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина в Telegram.
Отмечается, что 47-летнему пациенту с ранением бедра накануне сделали операцию и убрали осколок – он стабилен и восстанавливается.
47-летний мужчина с ранением бедра в отделении травматологии. Вчера его прооперировали, устранили осколок. Он стабилен, состояние удовлетворительное. Идет на поправкунаписала Лилия Самошина
Ранее сообщалось, что при атаке на промышленную зону Ельца погиб охранник одного из предприятий. Один мужчина с ранением бедра попал в больницу, еще пятеро обратились к врачам за помощью. Ракетный удар повредил фасады жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа.