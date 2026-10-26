Один пострадавший при ракетной атаке на Елец остается в больнице

После удара по Ельцу в больнице остается мужчина с ранением бедра Один пострадавший при ракетной атаке на Елец остается в больнице

Москва26 окт Вести.После ракетного удара по Ельцу в стационаре остается один человек. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина в Telegram.

Отмечается, что 47-летнему пациенту с ранением бедра накануне сделали операцию и убрали осколок – он стабилен и восстанавливается.

47-летний мужчина с ранением бедра в отделении травматологии. Вчера его прооперировали, устранили осколок. Он стабилен, состояние удовлетворительное. Идет на поправку написала Лилия Самошина

Ранее сообщалось, что при атаке на промышленную зону Ельца погиб охранник одного из предприятий. Один мужчина с ранением бедра попал в больницу, еще пятеро обратились к врачам за помощью. Ракетный удар повредил фасады жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа.