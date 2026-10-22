Житель Липецкой области получил проникающее ранение груди при атаке БПЛА В Липецкой области мужчина получил проникающее ранение грудной клетки из-за БПЛА

Москва22 окт Вести.В Липецкой области местный житель был ранен в результате атаки беспилотников Украины. У него проникающее ранение грудной клетки, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи.

У него сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговая травма написано в канале главы области

Мужчина уже перенес операцию, она прошла успешно. Ему оказывается вся необходимая помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое.