Москва22 октВести.В Липецкой области местный житель был ранен в результате атаки беспилотников Украины. У него проникающее ранение грудной клетки, сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.
В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи.
У него сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговая травманаписано в канале главы области
Мужчина уже перенес операцию, она прошла успешно. Ему оказывается вся необходимая помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.
Состояние мужчины оценивается как тяжелое.