В Курской области мужчина получил ранения при атаке БПЛА на автомобиль В Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина

Москва2 сен Вести.В Курской области мужчина пострадал в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Вражеский БПЛА атаковал автомобиль на трассе Белая-Илек Беловского района. К сожалению, ранен 54-летний мужчина написал Александр Хинштейн

У пострадавшего – травмы головы, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. Ему уже оказали первую помощь. Позднее мужчину госпитализируют в медицинское учреждение в Курске.

Врачи делают все необходимое, чтобы пациент как можно быстрее поправился.