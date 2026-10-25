Артамонов: при атаке на Елец пострадали шесть человек

До шести увеличилось число пострадавших при атаке на Елец Артамонов: при атаке на Елец пострадали шесть человек

Москва25 окт Вести.Количество пострадавших при ударе ВСУ по Ельцу, увеличилось до шести, госпитализирован один человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он уточнил, что первоначально сообщалось о раненой женщине, однако затем стало известно, что пострадавшим оказался мужчина, работающий термистом на предприятии. Сотрудник получил осколочное ранение бедра, ему провели операцию. Сейчас он в сознании и идет на поправку.

Всего к настоящему моменту за медицинской помощью... обратились еще пять человек. Двое – с отравлением продуктами горения. Еще одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы. Медицинская помощь им оказана, от госпитализации они отказались отметил Артамонов

Глава региона поручил главе Ельца оказать всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника охраны.