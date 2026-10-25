В Ельце локализовали пожар в промзоне после удара ВСУ

Пожар, возникший в промзоне Ельца при ударе ВСУ, локализован В Ельце локализовали пожар в промзоне после удара ВСУ

Москва25 окт Вести.Пожар, который возник после украинской атаки на промышленную зону Ельца, локализован, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Ельце провел совещание по устранению последствий ракетной атаки. Пожар локализован отметил глава региона

По его данным, также повреждены фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа. Местным властям поручено провести полное обследование поврежденных объектов, оценить ущерб и определить объем восстановительных работ, добавил Артамонов.