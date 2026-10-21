Москва21 октВести.Студентов и сотрудников Московского государственного института культуры эвакуировали после поступившего сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. На месте работают уполномоченные службы, проводятся необходимые проверочные мероприятия. Просим студентов и сотрудников сохранять спокойствиесказано в сообщении
В вузе пообещали опубликовать информацию о возобновлении занятий на официальных ресурсах института.