Московский вуз эвакуировали после сообщения об угрозе безопасности МГИК срочно эвакуировали из-за угрозы безопасности

Москва21 окт Вести.Студентов и сотрудников Московского государственного института культуры эвакуировали после поступившего сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. На месте работают уполномоченные службы, проводятся необходимые проверочные мероприятия. Просим студентов и сотрудников сохранять спокойствие сказано в сообщении

В вузе пообещали опубликовать информацию о возобновлении занятий на официальных ресурсах института.