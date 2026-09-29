Эвакуация в Московском институте электронной техники не была учебной

Эвакуированы сотрудники и студенты Московского института электронной техники Эвакуация в Московском институте электронной техники не была учебной

Москва29 сен Вести.В Московском институте электронной техники (МИЭТ) была проведена эвакуация учащихся и сотрудников, говорится в публикации в канале вуза в MAX.

В заявлении подчеркивается, что эвакуация была не учебной, однако ее причины не уточняются.

Уважаемые миэтовцы! Эвакуация не учебная. Просьба оперативно покинуть здание говорится в публикации

Впоследствии в вузе уточнили, что занятия отменены до 17.00, после этого времени, в случае отмены сигнала об эвакуации, учеба будет продолжена в штатном режиме.