Москва29 сенВести.В Московском институте электронной техники (МИЭТ) была проведена эвакуация учащихся и сотрудников, говорится в публикации в канале вуза в MAX.
В заявлении подчеркивается, что эвакуация была не учебной, однако ее причины не уточняются.
Уважаемые миэтовцы! Эвакуация не учебная. Просьба оперативно покинуть зданиеговорится в публикации
Впоследствии в вузе уточнили, что занятия отменены до 17.00, после этого времени, в случае отмены сигнала об эвакуации, учеба будет продолжена в штатном режиме.