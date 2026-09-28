Москва28 сенВести.Информация о внеплановой эвакуации не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского университета дружбы народов.
Ранее в новостных каналах появилась информация о массовых эвакуациях в московских вузах из-за сообщений о минировании.
РУДН проводит учебные тренировки, информация о внеплановой эвакуации не соответствует действительностипояснили в вузе
В университете проинформировали, что в настоящее время проводятся тренировочные эвакуации общежитий и учебных корпусов.