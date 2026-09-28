Идут учения: в РУДН опровергли информацию об эвакуации из-за минирования

В РУДН прокомментировали информацию об эвакуации из-за минирования Идут учения: в РУДН опровергли информацию об эвакуации из-за минирования

Москва28 сен Вести.Информация о внеплановой эвакуации не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского университета дружбы народов.

Ранее в новостных каналах появилась информация о массовых эвакуациях в московских вузах из-за сообщений о минировании.

РУДН проводит учебные тренировки, информация о внеплановой эвакуации не соответствует действительности пояснили в вузе

В университете проинформировали, что в настоящее время проводятся тренировочные эвакуации общежитий и учебных корпусов.