Москва4 сенВести.Из детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой на северо-западе Москвы эвакуировали порядка 70 человек – почти 40 детей и 30 сотрудников. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причина - короткое замыкание в электрооборудовании, которое привело к небольшому возгоранию в раздевалке. В целях безопасности всех вывели из здания.
В результате ЧП никто не пострадал.
Порядка 70 человек, включая детей и медперсонал, эвакуировали из детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадалцитирует источник РИА Новости
Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября.