В Москве из больницы им. Башляевой вывели 40 детей и 30 врачей из-за возгорания

Из больницы им. Башляевой в Москве из-за замыкания эвакуировали детей и врачей В Москве из больницы им. Башляевой вывели 40 детей и 30 врачей из-за возгорания

Москва4 сен Вести.Из детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой на северо-западе Москвы эвакуировали порядка 70 человек – почти 40 детей и 30 сотрудников. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причина - короткое замыкание в электрооборудовании, которое привело к небольшому возгоранию в раздевалке. В целях безопасности всех вывели из здания.

В результате ЧП никто не пострадал.

Порядка 70 человек, включая детей и медперсонал, эвакуировали из детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал цитирует источник РИА Новости

Инцидент произошел поздно вечером 4 сентября.