Из ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве эвакуируют сотрудников и посетителей

Из московского ТЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют людей Из ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве эвакуируют сотрудников и посетителей

Москва29 июл Вести.Из московского ТЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра в своем аккаунте во "Вконтакте".

В ТЦ "Павелецкая Плаза" проходит эвакуация! Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны сказано в публикации

О возобновлении работы торгового центра будет сообщено дополнительно.

Торговый центр "Павелецкая Плаза" расположен по адресу Москва, Павелецкая площадь, 3, около метро "Павелецкая".