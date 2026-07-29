Москва29 июлВести.Из московского ТЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра в своем аккаунте во "Вконтакте".
В ТЦ "Павелецкая Плаза" проходит эвакуация! Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охранысказано в публикации
О возобновлении работы торгового центра будет сообщено дополнительно.
Торговый центр "Павелецкая Плаза" расположен по адресу Москва, Павелецкая площадь, 3, около метро "Павелецкая".