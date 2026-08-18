В Москве из-за технологического переключения пропал свет в нескольких районах В Москве произошло кратковременное отключение электричества в нескольких районах

Москва18 авг Вести.Во вторник, 18 августа, в Москве произошло кратковременное отключение электроэнергии в Гагаринском и ряде других районов из-за технологического переключения источников энергоснабжения. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов цитирует источник издание "Известия"

В ведомстве заверили, что в настоящее время подача электричества восстановлена.

В соцсетях жители сообщали, что свет пропадал в районе станции метро "Октябрьская" (Замоскворечье), в Даниловском районе и на улице Вавилова. В Департаменте транспорта Москвы отметили, что подвижной состав метрополитена уже вернулся к обычному графику.

Пользователи также писали о громком хлопке на электроподстанции на улице Вавилова, но в МЧС эту информацию опровергли - задымления в здании зафиксировано не было. В Комплексе городского хозяйства напомнили, что следует доверять информации только из надежных источников.