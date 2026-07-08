В Москве на оранжевой ветке метро временно меняли интервалы движения поездов На оранжевой ветке метро Москвы временно увеличивали интервалы движения

Москва8 июл Вести.На южном направлении Калужско-Рижской линии Московского метрополитена на непродолжительное время были скорректированы интервалы движения поездов в связи с проведением проверки инфраструктурных объектов. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры говорится в публикации Дептранса

Позднее в ведомстве сообщили, что движение на линии восстановлено и поезда следуют по графику.