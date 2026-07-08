Москва8 июлВести.На южном направлении Калужско-Рижской линии Московского метрополитена на непродолжительное время были скорректированы интервалы движения поездов в связи с проведением проверки инфраструктурных объектов. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктурыговорится в публикации Дептранса
Позднее в ведомстве сообщили, что движение на линии восстановлено и поезда следуют по графику.