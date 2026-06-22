Москва22 июнВести.В нескольких районах Киева произошло отключение электричества. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию из местных интернет-сообществ.
Уточняется, что без электроснабжения остались отдельные части Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов столицы Украины.
Из-за перебоев в подаче электроэнергии были временно остановлены некоторые маршруты троллейбусов. Также прекратил работу городской фуникулер.
Причины произошедшего на данный момент официально не называются. Информация о масштабах отключения и сроках восстановления электроснабжения уточняется.