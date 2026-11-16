Москва16 нояВести.В Московском государственном институте культуры (МГИК) провели проверку после сообщения об угрозе безопасности. Все ограничения сняты, институт возобновит работу во вторник, 17 ноября. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба МГИК.
Проверка, проведенная в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института, завершена - информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нетговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что из-за объявленной эвакуции в институте за минуту до начала отменили концерт Николая Баскова.