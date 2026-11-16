В МГИК не нашли угрозу безопасности, завтра институт возобновит работу Сообщение об угрозе не подтвердилось, МГИК возобновит работу 17 ноября

Москва16 ноя Вести.В Московском государственном институте культуры (МГИК) провели проверку после сообщения об угрозе безопасности. Все ограничения сняты, институт возобновит работу во вторник, 17 ноября. Об этом в мессенджере МАХ сообщила пресс-служба МГИК.

Проверка, проведенная в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института, завершена - информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что из-за объявленной эвакуции в институте за минуту до начала отменили концерт Николая Баскова.