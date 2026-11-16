Москва16 нояВести.Народный артист России Николай Басков рассказал в соцсетях, что его концерт в Московском государственном институте культуры (МГИК) не состоялся из-за внезапно объявленной эвакуации.
Я очень сожалению, что не состоялся мой трибьют со студентами МГИК из-за этой ситуации, но мы обязательно это сделаем! Благодарю всех зрителей и спасибо за пониманиеприводятся в сообщении слова артиста
Басков уточнил, что эвакуацию объявили за минуту до начала концерта, и он покинул здание через служебный выход.
Позже в вузе заявили о возобновлении работы в штатном режиме.