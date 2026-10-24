Москва24 окт Вести.Власти Стамбула приняли решение запретить в городе концерт юмориста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мероприятие было запланировано на 25 октября.

Концерт Галкина отменен, власти не разрешили его провести сказал собеседник агентства

По его словам, речи о переносе концерта на другую дату не идет.

Ранее стало известно, что общественность в Турции выступила против проведения концерта Галкина в Стамбуле. Как сообщалось, сотни пользователей местных социальных сетей потребовали отменить мероприятие, а также навсегда запретить юмористу въезд в страну