Москва14 окт Вести.Продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что отмена концертов певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) в нескольких городах может быть связана с хейтом и творческой ориентацией артиста на иностранных исполнителей. Позицию продюсера приводит издание NEWS.ru.

Рудченко полагает, что отмена выступлений вряд ли связана с техническими сложностями, так как это произошло в нескольких городах, а не на одной площадке.

Возможно, как раз-таки это связано с определенным хейтом в сторону Крида и тем, что он копирует американских артистов высказал свое мнение собеседник журналистов

Продюсер полагает, что на решение организаторов может оказывать влияние отношение молодежи к артисту, его публичная позиция и количество распроданных билетов.

Ранее СМИ сообщали, что поклонник Егора Крида отсудил 33 тысячи рублей за отложенный на три года концерт.