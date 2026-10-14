Москва14 октВести.Концерты певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) в Астрахани, Уфе и Нижнекамске не состоятся. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале, сославшись на организатора части тура компанию "Артлайф".
К сожалению, мы приняли данное решение в связи с масштабом шоу и особыми техническими условиями, необходимыми для его реализации. Для нас важно представить программу в полном объеме и сохранить тот уровень качества, которого ждут зрители. В данных городах мы не смогли это сделатьпривел Крид выдержку из послания организаторов
Они принесли извинения артисту и зрителям.
Я сильно расстроен, так же, как и вы, а может, и больше. Мы так заряжены с командой, каждый день репаем и улучшаем наше шоуотреагировал певец
Тур Егора Крида будет проходить с октября 2026-го по апрель 2027 года.