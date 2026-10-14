Организаторы сообщили об отмене 3 концертов Егора Крида по техническим причинам Отменены концерты Егора Крида в Астрахани, Уфе и Нижнекамске

Москва14 окт Вести.Концерты певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) в Астрахани, Уфе и Нижнекамске не состоятся. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале, сославшись на организатора части тура компанию "Артлайф".

К сожалению, мы приняли данное решение в связи с масштабом шоу и особыми техническими условиями, необходимыми для его реализации. Для нас важно представить программу в полном объеме и сохранить тот уровень качества, которого ждут зрители. В данных городах мы не смогли это сделать привел Крид выдержку из послания организаторов

Они принесли извинения артисту и зрителям.

Я сильно расстроен, так же, как и вы, а может, и больше. Мы так заряжены с командой, каждый день репаем и улучшаем наше шоу отреагировал певец

Тур Егора Крида будет проходить с октября 2026-го по апрель 2027 года.