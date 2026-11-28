Москва28 ноя Вести.Группа "Три дня дождя" приостановила концертный тур. Причиной стало решение солиста коллектива Глеба Викторова пройти курс реабилитации. Об этом сообщила группа в соцсетях.

Первым был перенесен концерт в Красноярске, запланированный на 30 ноября. Новая дата пока не объявлена. Приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена, а тем, кто не сможет посетить выступление в новую дату, предложили вернуть билеты в местах покупки.

Артист будет искренне благодарен всем, кто с пониманием отнесется к этой ситуации и сохранит билеты до новых дат. Ваша поддержка и терпение сейчас особенно ценны говорится в рассылке, полученной покупателями билетов

В официальном сообществе группы в социальных сетях уточнили, что перенос затрагивает не только красноярский концерт, но и весь тур.

Ранее, в июле, концерт "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за состояния солиста, после чего Глеб Викторов отправился в рехаб. В конце месяца он вышел из реабилитационного центра и извинился за концерт на Урале.