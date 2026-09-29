Москва29 сенВести.Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров выступил за отмену концерта Александра Реввы, об этом сообщил "Абзац". Общественник отметил, что лично требовал от властей региона запретить проведение мероприятия.
Ранее в Новосибирске отменили выступление Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков), с программой "Перетанцуй меня". Концерт должен был пройти во вторник, 29 сентября, на площадке "Локомотив Арена". Сергей Майоров призывал не проводить шоу из-за позиции певца по СВО.
Надо просто вырубить этот сорняк, чтобы пробились благородные деревьясказал Майоров
Председатель имел в виду, что в культуре и шоу-бизнесе есть люди с неоднозначной позицией, и их присутствие на крупных площадках мешает формировать у молодежи правильные, патриотичные ценности.
Майоров обратил внимание на несколько фактов: в феврале 2022 года Ревва публично выступил против начала СВО, после чего уехал из России. Позже он вернулся и возобновил концертную деятельность - общественник расценил это как возвращение "ради гонораров".
При этом Майоров подчеркнул, что его претензии связаны именно с публичной позицией и поступками, а не с самим творчеством артиста.
Ранее сообщалось, что родившийся в Донецке Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское.