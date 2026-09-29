Москва29 сен Вести.Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров выступил за отмену концерта Александра Реввы, об этом сообщил "Абзац". Общественник отметил, что лично требовал от властей региона запретить проведение мероприятия.

Ранее в Новосибирске отменили выступление Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков), с программой "Перетанцуй меня". Концерт должен был пройти во вторник, 29 сентября, на площадке "Локомотив Арена". Сергей Майоров призывал не проводить шоу из-за позиции певца по СВО.

Надо просто вырубить этот сорняк, чтобы пробились благородные деревья сказал Майоров

Председатель имел в виду, что в культуре и шоу-бизнесе есть люди с неоднозначной позицией, и их присутствие на крупных площадках мешает формировать у молодежи правильные, патриотичные ценности.

Майоров обратил внимание на несколько фактов: в феврале 2022 года Ревва публично выступил против начала СВО, после чего уехал из России. Позже он вернулся и возобновил концертную деятельность - общественник расценил это как возвращение "ради гонораров".

При этом Майоров подчеркнул, что его претензии связаны именно с публичной позицией и поступками, а не с самим творчеством артиста.

Ранее сообщалось, что родившийся в Донецке Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское.