Александр Ревва заявил, что у него нет недвижимости в Испании и ОАЭ

Александр Ревва опроверг информацию о своей недвижимости в Испании и ОАЭ Александр Ревва заявил, что у него нет недвижимости в Испании и ОАЭ

Москва20 авг Вести.Певец и актер Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, опроверг информацию о наличии у него недвижимости в Испании и ОАЭ. Соответствующие заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2026".

Артиста попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что он якобы владеет недвижимостью в ОАЭ и Испании.

Понимаете, меня люди видят где-то в Барселоне и сразу думают, что я переехал, эмигрировал куда-то. Я бываю там зимой, отдыхаю. Но недвижимости там нет подчекрнул певец

Конкурс "Новая волна-2026" проходит с 20 по 26 августа в Казани​​​.

Ранее Ревва опровергал новости о продаже недвижимости на Кипре, заявил, что информация о его вилле там является ложью.