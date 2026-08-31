Москва31 авгВести.Народный артист России Филипп Киркоров продал все 14 принадлежавших ему апартаментов в Болгарии. Речь идет о недвижимости на черноморском побережье, которую певец купил в элитном жилом комплексе неподалеку от курортного поселка Равда, сообщают "Известия".
Киркоров использовал часть квартир для отдыха, а другие сдавал в аренду. После продажи этих объектов недвижимости в Болгарии у певца не осталось.
Выручка от продажи квартир могла составить почти €1 млн, говорится в материале издания.
Сам артист говорил, что приобретал жилье в стране в том числе как инвестицию.
Ранее сообщалось, что Киркоров не сможет открыть новый бизнес в РФ до осени 2028 года. Причиной стала недостоверная информация, которую внесли две его компании в ЕГРЮЛ.