Комик Антон Пикули заявил, что ему тяжело в эмиграции в Испании

Комик Антон Пикули признался, что ему тяжело в эмиграции в Испании Комик Антон Пикули заявил, что ему тяжело в эмиграции в Испании

Москва17 сен Вести.Комик Антон Пикули (Антон Устимов), который внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и живет в Испании, рассказал о трудностях жизни в эмиграции. Соответствующие заявления он сделал на видео, размещенном на его YouTube-канале.

В эмиграции интересно, но … тяжело сказал Пикули

По его словам, сейчас он зарабатывает исключительно на блоге и выступлениях со стендапом.

Комик также заявил, что для жизни в Европе в одиночку необходима как минимум тысяча евро (около 97 тысяч рублей), а если снимать квартиру, то сумма возрастает до 1,5 тысячи евро (порядка 145 тысяч рублей). Для комфортной же жизни он хотел бы иметь сумму в районе 4 тысяч евро каждый месяц (около 388 тысяч рублей).

В августе 2025 года МВД РФ объявило Пикули в розыск по уголовной статье.