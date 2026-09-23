В России предложили запретить проведение концертов до окончания СВО Глава ФПБК Бородин призвал запретить концерты в РФ до окончания СВО

Москва23 сен Вести.В России необходимо запретить проведение концертов до окончания специальной военной операции, заявил в беседе с "Абзацем" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Поводом для заявления стал инцидент на концерте певицы Лолиты Милявской в Сочи. По информации СМИ, выступление артистки трижды прерывалось из-за угрозы атаки беспилотников. После одной из пауз Милявская эмоционально отреагировала и попросила зрителей покинуть помещение. Позднее концерт удалось возобновить.

По словам Бородина, проведение массовых мероприятий создает дополнительную нагрузку на силовые структуры и может угрожать безопасности зрителей.

Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан. Артисты сродни Лолите и ей подобным рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности, тем самым создают дополнительную нагрузку на силовые структуры. А представляете, если авось что? А там много посетителей. Представляете, каким был бы исход? заявил он

Контроль за проведением концертов могли бы взять на себя главы регионов, считает Бородин. Он заявил, что местные власти должны пресекать попытки организаторов согласовать выступления, а отказы мотивировать проведением СВО и необходимостью соблюдать требования безопасности.