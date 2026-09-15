Рому Зверя призвали наказать за мат на концерте в "Лужниках" Общественник Бородин призвал наказать Рому Зверя за мат на концерте

Москва15 сен Вести.Музыканта Рому Зверя (Романа Билыка) нужно привлечь к административной ответственности за матерные высказывания на концерте в московских "Лужниках", заявил "Абзацу" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Солист группы "Звери" стал героем скандала после концерта в "Лужниках" в рамках фестиваля "Энергия спорта". Рома Зверь обматерил зрителей, которые не стали подпевать его хитам.

По мнению Бородина, подобные действия ведут к разложению общества и учат молодых людей недопустимым вещам.

В этой истории я призываю силовые структуры, чтобы его (Рому Зверя - ред.) привлекли к административной ответственности. Мы сейчас подготовим обращение, чтобы привлекли к административной ответственности за все эти вещи. Надо привлекать, надо ставить на место, а не смотреть на этих, я даже не знаю, как их правильно назвать, этих людей, которые разлагают наше общество и молодежь сказал Бородин

Также общественник предложил создать совет на базе Минкультуры, взяв за образец структуру времен СССР.

Ранее Рома Зверь заявил, что рок-группа "Звери" возьмет творческий отпуск и вернется к концертной и гастрольной деятельности, предварительно, через два года.