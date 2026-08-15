Несколько улиц в районе "Лужников" перекроют из-за концерта группы "Звери"

Движение будет закрыто в районе "Лужников" из-за концерта группы "Звери" Несколько улиц в районе "Лужников" перекроют из-за концерта группы "Звери"

Москва15 авг Вести.В субботу, 15 августа, временно ограничат движение транспорта на части улиц рядом с ареной "Лужники" в связи с проведением концерта группы "Звери", сообщила пресс-служба столичного Дептранса в мессенджере МАХ.

Так, с 08.00 вплоть до окончания мероприятия запрещен съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

С 20.00 до окончания мероприятия — на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде №2309 написали в департаменте

На означенных участках с начала суток вплоть до окончания концерта запрещена парковка.