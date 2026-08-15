"Звери" вернутся после творческого отпуска приблизительно через два года

Группа "Звери" обещала вернуться на сцену через два года "Звери" вернутся после творческого отпуска приблизительно через два года

Москва15 авг Вести.Рок-группа "Звери" вернется к концертной и гастрольной деятельности после творческого отпуска, предварительно, через два года. Об этом заявил лидер коллектива Рома Зверь (Роман Билык).

Он пообещал, что коллектив непременно вернется из творческого отпуска.

Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два заявил артист со сцены

Ранее музыкант Рома Зверь заявил, что рок-группа "Звери" больше не будет выпускать новые песни. Концерт в "Лужниках", который прошел 15 августа, стал последним масштабным выступлением группы на текущий период.