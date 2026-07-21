Солист группы "Три дня дождя" извинился за поведение на концерте в Екатеринбурге

Фронтмен группы "Три дня дождя" вышел из рехаба и извинился за концерт на Урале Солист группы "Три дня дождя" извинился за поведение на концерте в Екатеринбурге

Москва21 июл Вести.Фронтмен группы "Три дня дождя" Глеб Викторов выписался из реабилитационного центра и принес извинения фанатам за свое поведение на концерте в Екатеринбурге. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале артиста.

После концерта в столице Урала 12 июля пользователи в соцсетях заподозрили Викторова в употреблении запрещенных веществ. Сестра музыканта сообщала РИА Новости, что его госпитализировали в реабилитационный центр.

Появляться в таком состоянии на сцене, как было в Екатеринбурге, - это зашквар, поэтому прошу прощения. Все ближайшие концерты состоятся. Я жив, все хорошо. Слава России сказал музыкант на видео

В 2023 году Викторов уже срывал концерт группы в Екатеринбурге, тогда в середине шоу он лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Продюсер группы говорил, что музыкант был пьян.