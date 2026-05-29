Москва29 маяВести.Поклонник вышел на сцену во время концерта группы "Дискотека Авария". Кадры инцидента опубликовал сам музыкальный коллектив в своем Telegram-канале.
Во время исполнения песни "Пей пиво" на сцену вышел поклонник, который, как предполагают СМИ, находился в нетрезвом состоянии. Молодой человек устроил танцы на сцене, и его вывела охрана.
"Дискотека Авария" иронично прокомментировала произошедшее:
Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедилисьсказано в посте