Украинцы, приехавшие в Румынию на концерт Макса Коржа, подрались с байкерами

Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Румынии с байкерами Украинцы, приехавшие в Румынию на концерт Макса Коржа, подрались с байкерами

Москва22 мая Вести.В Бухаресте украинцы, приехавшие на концерт белорусского музыканта Макса Коржа, устроили драку с местными байкерами. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Румынии.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 мая.

Две группы людей толкали и избивали друг друга. Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена… говорится в сообщении

По данным полиции, в драке участвовали украинцы (в возрасте от 17 до 51 года) и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет). Одного иностранца доставили в больницу.