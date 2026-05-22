Москва22 маяВести.В Бухаресте украинцы, приехавшие на концерт белорусского музыканта Макса Коржа, устроили драку с местными байкерами. Об этом сообщили представители правоохранительных органов Румынии.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 мая.
Две группы людей толкали и избивали друг друга. Благодаря оперативному вмешательству конфликт был урегулирован, эскалация насилия была предотвращена…говорится в сообщении
По данным полиции, в драке участвовали украинцы (в возрасте от 17 до 51 года) и граждане Румынии (в возрасте от 33 до 52 лет). Одного иностранца доставили в больницу.