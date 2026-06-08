Москва8 июн Вести.Жителя Нижнего Новгорода Сергея Корнилова, сына покойного бизнесмена, миллиардера Сергея Корнилова, выпустили из спецприемника, где он отбывал административный арест за мелкое хулиганство. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на одного из друзей Корнилова-младшего.

По словам источника, тот "вышел, сейчас с ним все хорошо".

Мажор Корнилов устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. К счастью, обошлось без пострадавших.

Незадолго до аварии молодой человек выложил в соцсетях видео, на котором признался, что "пьян в дупло". После аварии он сфотографировался на капоте своего поврежденного желтого кабриолета, фото также выложил в сеть и подписал "Мажоры не умирают". Кроме того, он заявлял, что никакого наказания не понесет, а вместо ремонта просто купит новый автомобиль.

В отношении Корнилова было возбуждено уголовное дело за опасное вождение и составлены четыре административных протокола: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение бордюра. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, мужчина был лишен водительского удостоверения и оштрафован на 45 тысяч рублей.

Еще одно дело в отношении Корнилова было возбуждено за хулиганство. Позднее его переквалифицировали из уголовного в административное. 27 мая ему было назначено десять суток ареста.