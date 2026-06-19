Москва19 июн Вести.В Нижнем Новгороде суд изменил меру пресечения сыну покойного бизнесмена, миллиардера Сергея Корнилова. Вместо запрета определенных действий Корнилов-младший заключен под стражу, сообщает Нижегородский облсуд в MAX.

Судом установлено, что 19 июня 2026 года от уполномоченного органа в УМВД России по г. Нижнему Новгороду поступила информация о нарушении Корниловым ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий говорится в сообщении

Сергей Корнилов останется под стражей до 23 июля 2026 года включительно.

Молодой человек обвиняется по статье о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. 20 мая он устроил массовое ДТП на Похвалинском съезде. Ранее сообщалось, что сын покойного бизнесмена был выпущен из спецприемника.