Юрист: сын бизнесмена Корнилова может полностью лишиться финансов У сына нижегородского бизнесмена Корнилова могут возникнуть проблемы с финансами

Москва30 мая Вести.Сын скончавшегося в 2024 году соучредителя ГК "Луидор" Сергея Корнилова рискует остаться не только без прав, но и без финансов после громкого ДТП. Такое мнение ИС "Вести" выразил член коллегии адвокатов города Москвы Максим Довгань.

Нижегородский суд приговорил 27 мая Сергея Корнилова-младшего к 10 суткам административного ареста. 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил крупное ДТП, после чего отказался от медицинского освидетельствования и продолжил выпивать с друзьями, нарушая общественный порядок. В результате ДТП пострадали только машины, а сам Корнилов и другие участники происшествия не получили травм.

Параллельно с этим делом в арбитражном суде Нижегородской области рассматривается дело о банкротстве одного из предприятий, которым ранее владел отец нарушителя. Предприятие стабильно работало, но в 2024 году внезапно стало банкротиться. Юрист не исключил, что банкротство было преднамеренным.

Если в суде докажут, что Корнилов действительно выводил деньги из компании, то наследники могут расплачиваться по этим долгам. Семья скорее всего потеряет не только бизнес, но и значительную часть личного имущества. Возможно, что в действиях отца и сына могут усмотреть состав преступления сказал Довгань

Ранее мажор Корнилов-младший после ДТП в беседе с ИС "Вести" пообещал возместить ущерб пострадавшим в массовом ДТП.