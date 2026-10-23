Москва23 окт Вести.Бывший вокалист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов был экстренно госпитализирован во время концерта в Берлине. По данным Telegram-канала SHOT, причиной стало обострение язвы желудка.

Музыкант, сейчас гастролирующий с группой The Matrixx, вышел на сцену, однако уже после исполнения трех песен почувствовал себя плохо. Он с трудом держался на ногах и опирался на стойку микрофона. Самойлов сообщил зрителям, что ненадолго уйдет за кулисы, но так и не вернулся на сцену. Его увезли в больницу, где диагностировали обострение язвы.

Ранее, по данным SHOT, у музыканта также возникали серьезные проблемы с поджелудочной железой: его уже экстренно госпитализировали с острым панкреатитом.

Из-за случившегося концерт в Берлине пришлось отменить, а дальнейшее проведение тура оказалось под вопросом. Коллектив The Matrixx отправился в Кельн без лидера, сам Самойлов остался в берлинской больнице.