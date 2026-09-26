Актеру Аристарху Ливанову понадобилась экстренная помощь медиков в Москве РЕН ТВ: актеру Аристарху Ливанову вызвали скорую в Москве

Москва26 сен Вести.Народному артисту России Аристарху Ливанову потребовалась экстренная помощь медиков, ему вызвали скорую помощь, предположительно, из-за проблем с сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Актеру Аристарху Ливанову вызвали скорую в Москве... По предварительным данным, медиков для него вызвала супруга из-за проблем с сердцем говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Подробности о состоянии артиста не приводятся. Сам Ливанов информацию никак не комментировал.