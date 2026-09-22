Москва22 сенВести.Психолог Михаил Лабковский был экстренно госпитализирован в связи с расслоением аорты. Также он перенес две тяжелейшие операции на открытом сердце, сообщает канал Mash.
По информации источника, психолог перенес протезирование восходящего отдела и дуги аорты, а также брахиоцефального ствола. Также он перенес коронарное шунтирование, ему скорректировали и сердечный ритм.
В настоящее время психолог уже находится дома. Он был выписан после перенесенных врачебных вмешательств.
Теперь ему предписано три месяца реабилитации, в которую включены строгий режим и полный отказ от физических нагрузок.