Продюсер Рудченко: россияне могут не принять сбежавшую из страны Орбакайте

Продюсер Рудченко оценил шансы Орбакайте снова выступать в России Продюсер Рудченко: россияне могут не принять сбежавшую из страны Орбакайте

Москва28 ноя Вести.Россияне могут не принять покинувшую страну певицу Кристину Орбакайте, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, артистка может продолжить творчество внутри страны при условии проявления патриотизма.

Как отметил Рудченко, он видит один главный запрос от общества: готова ли Кристина соучаствовать, сопереживать, жить вместе с гражданами, разделять все тревоги и настроения или же она готова лишь зарабатывать на населении.

Если верно последнее, то, скорее всего, ее амбиции заработать в России будут саботированы заявил Рудченко

По мнению продюсера, у Орбакайте еще есть возможность выступать для русскоязычной аудитории за границей. Однако, отметил он, это будут лишь разовые выступления.

Ранее сообщалось, что Орбакайте снизила свой гонорар до 4,5 млн рублей.