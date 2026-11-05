Москва5 ноя Вести.Певица Надежда Кадышева снижает стоимость своих выступлений из-за спада интереса аудитории к ней. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал продюсер Павел Рудченко.

Как отметил эксперт, волна популярности, как правило, неизбежно идет на спад.

Сейчас уже приходит определенное остывание рынка в отношении непосредственно данной персоны. Из стримов она уходит, мемности практически сейчас не встретишь. И вот эта вторая волна популярности закончилась. Исходя из этого и ценник падает, и востребованность артистки сказал Рудченко

Telegram-канал Mash писал, что Кадышева снизила ценник на новогодние корпоративы и теперь вместо прежних 20 миллионов рублей запрашивает 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой, выступавшей на новогодних корпоративах в декабре 2025 года.