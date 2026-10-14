Андрей Губин рассказал, что отказывается от корпоративов за 100 тысяч долларов

Губин объяснил отказ от корпоративов за $100 тысяч Андрей Губин рассказал, что отказывается от корпоративов за 100 тысяч долларов

Москва14 окт Вести.Певец Андрей Губин признался, что отклоняет предложения о выступлениях на корпоративах, гонорар за которые достигает 100 тысяч долларов. Причиной он назвал нежелание брать большие деньги за концерты, качество которых его самого не устраивает.

Корпоративы предлагают. 100 тысяч долларов предлагают за концерт. Я отказываюсь, потому что не хочу продавать работу низкого качества по дорогой цене, а за тысячу рублей я тоже работать не готов поделился Губин в беседе с журналистами после выступления

В начале 2010-х годов Губин объявил о приостановке музыкальной карьеры из-за проблем со здоровьем. Ранее он сообщал, что страдает от левосторонней прозопалгии — хронической боли в области лица.

Также 14 октября Губин рассказал о планах выпустить новые треки.