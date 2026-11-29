Рэпера Matrang отказались возвращать на сцену даже за двойной гонорар Менеджеры не хотят возвращать рэпера Matrang на сцену даже за двойной гонорар

Москва29 ноя Вести.Менеджеры рэпера Matrang (настоящее имя – Алан Хадзарагов) не хотят возвращать его на сцену до конца года даже за двойной гонорар. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, в команде музыканта, только что вышедшего из реабилитационного центра, не исключают, что он может сорваться во время живого выступления или отменить его за несколько часов до начала. Поэтому его не хотят видеть на сцене раньше, чем через полгода.

Уточняется, что условия рехаба сильно отличаются от повседневной жизни, поэтому сейчас рэперу предстоит период адаптации: ему пока сложно контактировать с окружающими.

Музыканту поступает много предложений, но менеджеры не соглашаются даже на гонорар в 14 млн рублей, хотя это в два раза больше прежнего ценника в 7 млн. Команда рассматривает только ТВ-проекты, и артист, по данным канала, согласен с этим.

В окружении рэпера опасаются, что он не осознает всей серьезности своей зависимости и считает, что в случае срыва может просто отправиться на реабилитацию снова.