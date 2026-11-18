Гонорар рэпера Navai за корпоратив вырос на миллион рублей

Рэпер Navai поднял ценник на концерты после скандала в Казахстане Гонорар рэпера Navai за корпоратив вырос на миллион рублей

Москва18 ноя Вести.Размер гонорара 31-летнего рэпера Наваи Бакирова, известного как Navai, вырос после возвращения автора и исполнителя в Москву из казахстанского СИЗО, сообщил КП.RU.

Продажа билетов на гастрольный тур музыканта возобновлена 23 октября. График выступлений смещен на октябрь. При этом стоимость билетов на танцпол начинается от 5 тысяч рублей.

… пригласить Navai на частное мероприятие можно: гонорар за выступление варьируется в зависимости от площадки, региона. Старт от 5 млн рублей. Ранее было 4 млн написало издание со ссылкой на агентство по организации мероприятий

Бакиров оказался в СИЗО Казахстана по делу о контрабанде наркотиков. Рэпера задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство. 20 октября Бакирова отпустили из-под ареста, в отношении него также закрыли уголовное дело.