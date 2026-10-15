Задержанный в Казахстане рэпер Navai находится в СИЗО, известном пытками Рэпера Navai поместили в СИЗО в Таразе, где пытали заключенных

Москва15 окт Вести.Рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного в Казахстане с наркотиками, поместили в СИЗО, где пытали заключенных. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, сейчас музыкант находится в следственном изоляторе №13 в городе Тараз. В 2022 году стала широко известна история о жестоком отношении к заключенным там.

Наваи Бакирова поместили в камеру-одиночку. Уточняется, что его адвокат хочет закончить дело за 3 недели.

Рэпер был задержан на КПП "Кордай" на въезде в Казахстан, вместе с ним задержали еще трех человек, находившихся в машине, включая водителя и менеджера. Под сиденьем авто нашли 2,5 г марихуаны, а у менеджера в барсетке – еще 10 г наркотика. Navai арестован на два месяца.