Москва20 октВести.Власти Казахстана закрыли уголовное дело в отношении российского рэпера Наваи Бакирова, более известного как Navai. Об этом сообщает ТАСС.
Он был арестован по делу о контрабанде наркотиков 14 октября в момент въезда в соседнюю страну.
В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении российского рэпера Navai по делу о наркотикахговорится в публикации
Ранее стало известно, что рэп-исполнитель был освобожден из казахстанского СИЗО. Ожидается, что в скором времени он вернется в РФ.