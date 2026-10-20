В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении Navai Власти Казахстана прекратили уголовное дело в отношении рэпера Navai

Москва20 окт Вести.Власти Казахстана закрыли уголовное дело в отношении российского рэпера Наваи Бакирова, более известного как Navai. Об этом сообщает ТАСС.

Он был арестован по делу о контрабанде наркотиков 14 октября в момент въезда в соседнюю страну.

В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении российского рэпера Navai по делу о наркотиках говорится в публикации

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель был освобожден из казахстанского СИЗО. Ожидается, что в скором времени он вернется в РФ.