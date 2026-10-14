SHOT: рэпера Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан SHOT: рэпера Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Москва14 окт Вести.Рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали на въезде в Казахстан по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, музыканта остановили пограничники и полицейские на контрольно-пропускном пункте "Кордай". При проверке автомобиля обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Бакирова поместили в изолятор временного содержания.

В отношении рэпера возбуждено дело по подозрению в контрабанде наркотиков.

Пока нет официального подтверждения появившейся информации.

Концерт Navai, запланированный на 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, отменили "по техническим причинам". Об этом сообщается на сайте учреждения.