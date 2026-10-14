Москва14 октВести.Рэпера Navai (Наваи Бакирова) задержали на въезде в Казахстан по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По имеющейся информации, музыканта остановили пограничники и полицейские на контрольно-пропускном пункте "Кордай". При проверке автомобиля обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Бакирова поместили в изолятор временного содержания.
В отношении рэпера возбуждено дело по подозрению в контрабанде наркотиков.
Пока нет официального подтверждения появившейся информации.
Концерт Navai, запланированный на 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, отменили "по техническим причинам". Об этом сообщается на сайте учреждения.