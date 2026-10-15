Генконсульство РФ направило ноту в МИД Казахстана после ареста рэпера Navai Генконсульство РФ запросило комментарий МИД Казахстана в связи с арестом Navai

Москва15 окт Вести.Генеральное консульство РФ в Алма-Ате направило в МИД Казахстана ноту с пролсьбой прокомментировать арест рэпера Navai (Наваи Бакирова). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Мы отправили в представительство МИД Республики Казахстан в Алма-Ате ноту с просьбой дать официальный комментарий по ситуации с российским гражданином сообщили в Генконсульстве

В представительстве отметили, что следят за ситуацией.

Наваи Бакирова и еще трех человек, находившихся с ним в машине, задержали на КПП "Кордай" на въезде в Казахстан. В автомобиле обнаружили наркотики. Рэпера арестовали на два месяца.