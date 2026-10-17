Захарова: РФ направила Казахстану ноту о Navai, так как это обычная процедура

Захарова объяснила, почему РФ направила ноту Казахстану после задержания Navai Захарова: РФ направила Казахстану ноту о Navai, так как это обычная процедура

Москва17 окт Вести.Генконсульство России направило Казахстану ноту после задержания рэпера Navai (Наваи Бакирова), так как это стандартная процедура, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что защита граждан России за рубежом, независимо от обстоятельств, обязанность дипломатов РФ по закону.

Направление ноты в данном случае - это стандартная процедура, базовый элемент взаимодействия с властями страны пребывания в формате дипломатической переписки написала Захарова в мессенджере Telegram

Наваи Бакирова задержали на границе Казахстана и Кыргызстана по подозрению в контрабанде наркотиков 14 октября. В кармане водительского сиденья рэпера было обнаружено 2,5 г марихуаны. Также в автомобиле нашли бумагу для самокруток и гриндер. Помимо Navai, правоохранители Казахстана задержали еще трех человек, ехавших вместе с ним.

День спустя Кордайский районный суд постановил арестовать рэпера. Суд обосновал меру пресечения тем, что Бакиров может скрыться от правосудия. По данным Mash, Бакирова поместили в следственный изолятор №13 в городе Тараз.

Генеральное консульство России в Алма-Ате направило МИД Казахстана ноту с просьбой официально прокомментировать ситуацию с Navai. В ответ МИД Казахстана заявил, что запросит в правоохранительных органах информацию о местонахождении Бакирова.